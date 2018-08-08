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Аваков получил почти 100 тысяч гривен зарплаты за июль

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Сколько зарабатывает Аваков
Сколько зарабатывает Аваков / 24 канал

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил зарплату за июль в размере 95 тысяч 161 гривны. В том числе на командировки и отпускные министр получил 43 тысячи 615 гривен и премию за июнь в размере 36 тысяч 30 гривен.

Об этом сообщает ресурс "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от МВД ответ на журналистский запрос.

Согласно ответу ведомства, материальная помощь Авакову за июль не начислялась.

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В то же время зарплата за июль первого заместителя министра Сергея Ярового составила 66 тысяч гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 79 тысяч 300 гривен, Вадима Трояна – 57 тысяч 900 гривен, Сергея Гончарова – 27 тысяч 400 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 81 тысячу 300 гривен.

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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