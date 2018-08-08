Аваков получил почти 100 тысяч гривен зарплаты за июль
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил зарплату за июль в размере 95 тысяч 161 гривны. В том числе на командировки и отпускные министр получил 43 тысячи 615 гривен и премию за июнь в размере 36 тысяч 30 гривен.
Об этом сообщает ресурс "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от МВД ответ на журналистский запрос.
Согласно ответу ведомства, материальная помощь Авакову за июль не начислялась.
Читайте также: Известна зарплата Гройсмана за июль
В то же время зарплата за июль первого заместителя министра Сергея Ярового составила 66 тысяч гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 79 тысяч 300 гривен, Вадима Трояна – 57 тысяч 900 гривен, Сергея Гончарова – 27 тысяч 400 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 81 тысячу 300 гривен.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает12 декабря 2017 , 19:20
Экс-наставник "Шахтера" попал в топ-5 тренеров по количеству матчей в Лиге чемпионов23 января 2017 , 16:44
Защитник сборной Украины рассказал, какую зарплату ему предлагали в московском клубе3 марта 2017 , 13:55