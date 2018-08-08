Аваков отримав майже 100 тисяч гривень зарплати за липень

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков отримав зарплату за липень у розмірі 95 тисяч 161 гривню. В тому числі на відрядження і відпускні міністр отримав 43 тисячі 615 гривень та премію за червень у розмірі 36 тисяч 30 гривень.

Про це повідомляє ресурс "Українські Новини" з посиланням на отриману від МВС відповідь на журналістський запит.

Згідно з відповіддю відомства, матеріальна допомога Авакову за липень не нараховувалась.

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Водночас зарплата за липень першого заступника міністра Сергія Ярового склала 66 тисяч гривень, заступників Тетяни Ковальчук – 79 тисяч 300 гривень, Вадима Трояна – 57 тисяч 900 гривень, Сергія Гончарова – 27 тисяч 400 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая – 81 тисячу 300 гривень.