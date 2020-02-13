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      Какую зарплату получает Арахамия: сумма

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      Известна сумма зарплаты Давида Арахамии / Фото с Facebook David Braun

      Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получает зарплату в размере около 40 тысяч гривен. Всего в 2019 году депутату выплатили свыше 157 тысяч гривен заработной платы.

      В Аппарате Верховной Рады сообщили УНН, официально Арахамия начал получать зарплату с 29 августа, в первый день работы новоизбранной Рады.

      Интересно: Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

      За 4 месяца 2019 года глава "Слуги народа" получил 157 тысяч 334 гривны. Следовательно, средняя его зарплата за месяц составляла около 39 тысяч гривен.

      Арахамия также уже получил первую зарплату за 2020 год. В январе за работу в парламенте ему выплатили 37 тысяч 473 гривны.

      Ранее 24 канал сообщал о зарплатах руководства Верховной Рады за январь этого года. Так, спикер Дмитрий Разумков получил 37 816 гривен зарплаты, его первый заместитель Руслан Стефачук – 53 583 гривны, а второй вице-спикер Елена Кондратюк – 33 951 гривну.

      Какие зарплаты у украинцев?
      С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составила 12264 гривны. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      середні зарплати в україні, зарплати українців
      Как выросла средняя зарплата по Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Слуга народа Деньги Новости политики Верховная Рада Давид Арахамия Зарплата Новости Украины
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