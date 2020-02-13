Яку зарплату отримує Арахамія: сума

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія отримує зарплату в розмірі близько 40 тисяч гривень. Загалом у 2019 році депутату виплатили понад 157 тисяч гривень заробітної плати.

В Апараті Верховної Ради повідили УНН, що офіційно Арахамія почав отримувати зарплату з 29 серпня, першого дня роботи новообраної Ради.

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За 4 місяці 2019 року голова "Слуги народу" отримав 157 тисяч 334 гривні. Відтак, середня його зарплата за місяць становила близько 39 тисяч гривень.

Арахамія також вже отримав першу зарплату за 2020 рік. У січні за роботу у парламенті йому виплатили 37 тисяч 473 гривні.

Раніше 24 канал повідомляв про зарплати керівницва Верховної Ради за січень цього року. Так, спікер Дмитро Разумков отримав 37 816 гривень зарплати, його перший заступник Руслан Стефачук – 53 583 гривні, а друга віцеспікерка Олени Кондратюк – 33 951 гривню.

Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Як зросла середня зарплата по Україні / Інфографіка 24 каналу