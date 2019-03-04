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      Какую зарплату получает Президент Украины

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      Зарплата Президента Украины составляет 28 тысяч гривен
      Зарплата Президента Украины составляет 28 тысяч гривен / Фото из открытых источников

      Президент – высшая должность в Украине, однако это не является гарантией его высокой заработной платы. Сегодня глава государства получает 28 тысяч гривен в месяц.

      Действующий президент Петр Порошенко рассказал, что уровень заработной платы в Украине требует существенного усовершенствования.

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      Сегодняшний уровень зарплаты Президента Украины составляет 28 тысяч гривен,
      – сказал Порошенко.

      Однако, в Украине есть большое количество госслужащих, которые получают гораздо большие суммы. Так, у судей или следователей в два, пять или десять раз выше уровень заработной платы, чем у президента, а на отдельных государственных предприятиях и в 100 раз.

      Поэтому, по мнению Порошенко, необходимо урегулировать вопрос с зарплатами госслужащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать выплаты всем госработникам по общим принципам

      Кроме того, глава государства добавил, что с 1998 года не получает зарплату на государственной службе, а средства перечисляет на благотворительность.

      Каким состоянием владеет Порошенко?
      В декларации главы государства за 2017 год указано, что он является собственником 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также автомобиль.

      Доходы действующего президента за 2017 год составили 16 303 877 гривен, а денежные активы – 812 225 728 гривен.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Зарплата Президент Украины
      Источник: 24 канал
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