Какую зарплату получает Президент Украины
Президент – высшая должность в Украине, однако это не является гарантией его высокой заработной платы. Сегодня глава государства получает 28 тысяч гривен в месяц.
Действующий президент Петр Порошенко рассказал, что уровень заработной платы в Украине требует существенного усовершенствования.
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Сегодняшний уровень зарплаты Президента Украины составляет 28 тысяч гривен,
– сказал Порошенко.
Однако, в Украине есть большое количество госслужащих, которые получают гораздо большие суммы. Так, у судей или следователей в два, пять или десять раз выше уровень заработной платы, чем у президента, а на отдельных государственных предприятиях и в 100 раз.
Поэтому, по мнению Порошенко, необходимо урегулировать вопрос с зарплатами госслужащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать выплаты всем госработникам по общим принципам
Кроме того, глава государства добавил, что с 1998 года не получает зарплату на государственной службе, а средства перечисляет на благотворительность.
Каким состоянием владеет Порошенко?
В декларации главы государства за 2017 год указано, что он является собственником 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также автомобиль.
Доходы действующего президента за 2017 год составили 16 303 877 гривен, а денежные активы – 812 225 728 гривен.
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