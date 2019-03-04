Яку зарплату отримує Президент України

Президент – найвища посада в Україні, проте це не є гарантією його високої заробітної плати. На сьогодні глава держави отримує 28 тисяч гривень на місяць.

Чинний президент Петро Порошенко розповів, що рівень заробітної плати в Україні потребує суттєвого удосконалення.

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Сьогоднішній рівень зарплати Президента України складає 28 тисяч гривень,

– сказав Порошенко.

Проте, в Україні є велика кількість держслужбовців, які отримують набагато більші суми. Так, судді чи слідчі мають в два, п’ять чи десять разів вищий рівень заробітної плати, ніж в президента, а на окремих державних підприємствах і в 100 разів.

Тому, на думку Порошенка, необхідно врегулювати питання із зарплатами держслужбовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, та збільшувати виплати всім держпрацівникам за загальними принципам

Окрім того, глава держави додав, що з 1998 року не отримує зарплату на державній службі, а кошти перераховує на благодійність.

Яким статками володіє Порошенко? У декларації глави держави за 2017 рік вказано, що він є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок. Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також автомобіль.



Доходи чинного президента за 2017 рік склали 16 303 877 гривень, а грошові активи – 812 225 728 гривень.