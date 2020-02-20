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      Какую зарплату получил Зеленский, Богдан и заместители главы ОПУ: суммы за январь

      - Читати новину українською
      Известна зарплата Зеленского, Богдана и заместителей главы ОПУ / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский получил за январь 2020 года зарплату в размере 28 тысяч гривен. Большую сумму выплатили экс-главе Офиса Президента Андрею Богдану и его заместителям – от 28 до 40 тысяч гривен.

      Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос журналистов 24 канала.

      Интересно: Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

      Зарплата Зеленского

      Зарплата Зеленского в первый месяц 2020 года составила 28 тысяч гривен (это сумма должностного оклада президента). Однако после уплаты налогов глава государства получил 22 540 гривен.

      Заметим, к зарплате Зеленского не начисляют никаких надбавок или премий.

      Зарплата Богдана

      Зарплата бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана за январь была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 33 435 гривен, но из этой суммы оплатил 6 520 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 26 915 гривен.

      Из чего состояла зарплата Богдана:

      • должностной оклад – 12 857 гривен;
      • надбавка за выслугу лет – 3 471 гривна;
      • надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 571 гривна;
      • надбавка за интенсивность труда – 10 286 гривен;
      • премия и другие выплаты – 4 249 гривен.

      Узнайте больше: Какую зарплату получил генпрокурор Руслан Рябошапка в январе: сумма

      Зарплата заместителей главы ОПУ

      Заместители главы Офиса Президента в январе получили заработную плату в пределах 28–35 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплатили Игорю Жовкве – 40 тысяч гривен.

      Какие зарплаты у заместителей главы ОПУ:

      • Первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов получил зарплату в размере 33 545 гривен (после уплаты налогов осталось 27 тысяч 4 гривны).
      • Заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов получил 34 299 гривен зарплаты (27 611 гривен после уплаты налогов).
      • Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко заработал 30 396 гривен (после уплаты налогов получил 24 469 гривен).
      • Заместителю руководителя ОПУ Юрию Костюку выплатили 34 299 гривен (27 611 гривен после уплаты налогов).
      • Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква получил 40 тысяч 3 гривны зарплаты (32 203 гривны после уплаты налогов)
      • Заместитель руководителя ОПУ Анна Коваленко получила 35 191 гривну зарплаты (28 329 гривен после уплаты налогов).
      • Заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив получила 28 562 гривны зарплаты (22 992 гривны после уплаты налогов).




      Ответ Офиса Президента о зарплате Зеленского и чиновников / 24 канал

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги Зарплата Андрей Богдан Офіс Президента Президент Украины
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