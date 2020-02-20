Какую зарплату получил Зеленский, Богдан и заместители главы ОПУ: суммы за январь
Президент Украины Владимир Зеленский получил за январь 2020 года зарплату в размере 28 тысяч гривен. Большую сумму выплатили экс-главе Офиса Президента Андрею Богдану и его заместителям – от 28 до 40 тысяч гривен.
Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос журналистов 24 канала.
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Зарплата Зеленского
Зарплата Зеленского в первый месяц 2020 года составила 28 тысяч гривен (это сумма должностного оклада президента). Однако после уплаты налогов глава государства получил 22 540 гривен.
Заметим, к зарплате Зеленского не начисляют никаких надбавок или премий.
Зарплата Богдана
Зарплата бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана за январь была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 33 435 гривен, но из этой суммы оплатил 6 520 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 26 915 гривен.
Из чего состояла зарплата Богдана:
- должностной оклад – 12 857 гривен;
- надбавка за выслугу лет – 3 471 гривна;
- надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 571 гривна;
- надбавка за интенсивность труда – 10 286 гривен;
- премия и другие выплаты – 4 249 гривен.
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Зарплата заместителей главы ОПУ
Заместители главы Офиса Президента в январе получили заработную плату в пределах 28–35 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплатили Игорю Жовкве – 40 тысяч гривен.
Какие зарплаты у заместителей главы ОПУ:
- Первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов получил зарплату в размере 33 545 гривен (после уплаты налогов осталось 27 тысяч 4 гривны).
- Заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов получил 34 299 гривен зарплаты (27 611 гривен после уплаты налогов).
- Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко заработал 30 396 гривен (после уплаты налогов получил 24 469 гривен).
- Заместителю руководителя ОПУ Юрию Костюку выплатили 34 299 гривен (27 611 гривен после уплаты налогов).
- Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква получил 40 тысяч 3 гривны зарплаты (32 203 гривны после уплаты налогов)
- Заместитель руководителя ОПУ Анна Коваленко получила 35 191 гривну зарплаты (28 329 гривен после уплаты налогов).
- Заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив получила 28 562 гривны зарплаты (22 992 гривны после уплаты налогов).
Ответ Офиса Президента о зарплате Зеленского и чиновников / 24 канал