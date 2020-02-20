Какую зарплату получил Зеленский, Богдан и заместители главы ОПУ: суммы за январь

Президент Украины Владимир Зеленский получил за январь 2020 года зарплату в размере 28 тысяч гривен. Большую сумму выплатили экс-главе Офиса Президента Андрею Богдану и его заместителям – от 28 до 40 тысяч гривен.

Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Зарплата Зеленского

Зарплата Зеленского в первый месяц 2020 года составила 28 тысяч гривен (это сумма должностного оклада президента). Однако после уплаты налогов глава государства получил 22 540 гривен.

Заметим, к зарплате Зеленского не начисляют никаких надбавок или премий.

Зарплата Богдана

Зарплата бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана за январь была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 33 435 гривен, но из этой суммы оплатил 6 520 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 26 915 гривен.

Из чего состояла зарплата Богдана:

должностной оклад – 12 857 гривен;

надбавка за выслугу лет – 3 471 гривна;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 571 гривна;

надбавка за интенсивность труда – 10 286 гривен;

премия и другие выплаты – 4 249 гривен.

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Зарплата заместителей главы ОПУ

Заместители главы Офиса Президента в январе получили заработную плату в пределах 28–35 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплатили Игорю Жовкве – 40 тысяч гривен.

Какие зарплаты у заместителей главы ОПУ:

Первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов получил зарплату в размере 33 545 гривен (после уплаты налогов осталось 27 тысяч 4 гривны).

получил зарплату в размере 33 545 гривен (после уплаты налогов осталось 27 тысяч 4 гривны). Заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов получил 34 299 гривен зарплаты (27 611 гривен после уплаты налогов).

получил 34 299 гривен зарплаты (27 611 гривен после уплаты налогов). Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко заработал 30 396 гривен (после уплаты налогов получил 24 469 гривен).

заработал 30 396 гривен (после уплаты налогов получил 24 469 гривен). Заместителю руководителя ОПУ Юрию Костюку выплатили 34 299 гривен (27 611 гривен после уплаты налогов).

выплатили 34 299 гривен (27 611 гривен после уплаты налогов). Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква получил 40 тысяч 3 гривны зарплаты (32 203 гривны после уплаты налогов)

получил 40 тысяч 3 гривны зарплаты (32 203 гривны после уплаты налогов) Заместитель руководителя ОПУ Анна Коваленко получила 35 191 гривну зарплаты (28 329 гривен после уплаты налогов).

получила 35 191 гривну зарплаты (28 329 гривен после уплаты налогов). Заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив получила 28 562 гривны зарплаты (22 992 гривны после уплаты налогов).







Ответ Офиса Президента о зарплате Зеленского и чиновников / 24 канал