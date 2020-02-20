Яку зарплату отримав Зеленський, Богдан і заступники голови ОПУ: суми за січень

Президент України Володимир Зеленський отримав за січень 2020 року зарплату у розмірі 28 тисяч гривень. Більшу суму виплатили ексголові Офісу Президента Андрію Богдану та його заступникам – від 28 до 40 тисяч гривень.

Такі дані оприлюднило Державне управління справами у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

Цікаво: Які зарплати отримали міністри у січні: суми

Зарплата Зеленського

Зарплата Зеленського у перший місяць 2020 року склала 28 тисяч гривень (це сума посадового окладу президента). Проте після сплати податків глава держави отримав 22 540 гривень.

Зауважимо, у зарплаті Зеленському не нараховують жодні надбавки чи премії.

Зарплата Богдана

Зарплата колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана за січень була дещо вищою, аніж у Зеленського. Він заробив 33 435 гривень, але з цієї суми сплатив 6 520 гривень податку. Тож реально Богдан отримав 26 915 гривень.

З чого складалася зарплата Богдана:

посадовий оклад – 12 857 гривень;

надбавка за вислугу років – 3 471 гривня;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 571 гривня;

надбавка за інтенсивність праці – 10 286 гривень;

премія та інші виплати – 4 249 гривень.

Дізнайтеся більше: Яку зарплату отримав генпрокурор Руслан Рябошапка у січні: сума

Зарплата заступників голови ОПУ

Заступники голови Офісу Президента у січні отримали заробітню плату в межах 28-35 тисяч гривень. Найбільшу суму виплатили

Які зарплати у заступників очільника ОПУ:

Перший заступник керівника ОПУ Трофімов Сергій Трофімов отримав зарплату у розмірі 33 545 гривень (після сплати податків залишилося 27 тисяч 4 гривні).

отримав зарплату у розмірі 33 545 гривень (після сплати податків залишилося 27 тисяч 4 гривні). Заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов отримав 34 299 гривень зарплати (27 611 гривень після сплати податків).

отримав 34 299 гривень зарплати (27 611 гривень після сплати податків). Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко заробив 30 396 гривень (після сплати податків отримав 24 469 гривень).

заробив 30 396 гривень (після сплати податків отримав 24 469 гривень). Заступнику керівника ОПУ Юрію Костюку виплатили 34 299 гривень (27 611 гривень після сплати податків).

виплатили 34 299 гривень (27 611 гривень після сплати податків). Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква отримав 40 тисяч 3 гривні зарплати (32 203 гривні після сплати податків)

отримав 40 тисяч 3 гривні зарплати (32 203 гривні після сплати податків) Заступниця керівника ОПУ Анна Коваленко отримала 35 191 гривню зарплати (28 329 гривень після сплати податків).

отримала 35 191 гривню зарплати (28 329 гривень після сплати податків). Заступниця керівника ОПУ Юлія Ковалів нарахували 28 562 гривні зарплати (22 992 гривні після сплати податків).







Відповідь Офісу Президента про зарплату Зеленського та чиновників / 24 канал