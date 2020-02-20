Яку зарплату отримав Зеленський, Богдан і заступники голови ОПУ: суми за січень
Президент України Володимир Зеленський отримав за січень 2020 року зарплату у розмірі 28 тисяч гривень. Більшу суму виплатили ексголові Офісу Президента Андрію Богдану та його заступникам – від 28 до 40 тисяч гривень.
Такі дані оприлюднило Державне управління справами у відповідь на запит журналістів 24 каналу.
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Зарплата Зеленського
Зарплата Зеленського у перший місяць 2020 року склала 28 тисяч гривень (це сума посадового окладу президента). Проте після сплати податків глава держави отримав 22 540 гривень.
Зауважимо, у зарплаті Зеленському не нараховують жодні надбавки чи премії.
Зарплата Богдана
Зарплата колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана за січень була дещо вищою, аніж у Зеленського. Він заробив 33 435 гривень, але з цієї суми сплатив 6 520 гривень податку. Тож реально Богдан отримав 26 915 гривень.
З чого складалася зарплата Богдана:
- посадовий оклад – 12 857 гривень;
- надбавка за вислугу років – 3 471 гривня;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 571 гривня;
- надбавка за інтенсивність праці – 10 286 гривень;
- премія та інші виплати – 4 249 гривень.
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Зарплата заступників голови ОПУ
Заступники голови Офісу Президента у січні отримали заробітню плату в межах 28-35 тисяч гривень. Найбільшу суму виплатили
Які зарплати у заступників очільника ОПУ:
- Перший заступник керівника ОПУ Трофімов Сергій Трофімов отримав зарплату у розмірі 33 545 гривень (після сплати податків залишилося 27 тисяч 4 гривні).
- Заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов отримав 34 299 гривень зарплати (27 611 гривень після сплати податків).
- Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко заробив 30 396 гривень (після сплати податків отримав 24 469 гривень).
- Заступнику керівника ОПУ Юрію Костюку виплатили 34 299 гривень (27 611 гривень після сплати податків).
- Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква отримав 40 тисяч 3 гривні зарплати (32 203 гривні після сплати податків)
- Заступниця керівника ОПУ Анна Коваленко отримала 35 191 гривню зарплати (28 329 гривень після сплати податків).
- Заступниця керівника ОПУ Юлія Ковалів нарахували 28 562 гривні зарплати (22 992 гривні після сплати податків).
Відповідь Офісу Президента про зарплату Зеленського та чиновників / 24 канал