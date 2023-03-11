Украинцы должны помнить о 10 важных победах Украины в войне с российским агрессором. Среди них – успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова, а также уничтожение крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный.

Интересно Ї против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Как выглядит уникальный календарь

Как стало известно, уникальный календарь был создан с помощью технологии искусственного интеллекта Midjourney. Отсчет дней начинается с 24 февраля – когда началось полномасштабное вторжение российских захватчиков.

Календарь посвящен украинским движениям сопротивления, партизанам и другим силам, которые сопротивляются оккупанту, успешно уничтожают врага на временно оккупированных территориях, приближая нашу победу,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Загрузить интересный календарь можно по ссылке. А установить обои на телефон – можно здесь.

Тематический календарь, посвященный Движению сопротивления: смотрите видео

Главные победы и поражения Украины за год

Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что первое самое большое поражение – это временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье – что мы "допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым".

Среди побед Украины – отвержение врага из Киевского направления, действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон.