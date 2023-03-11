Українці мають пам’ятати про 10 важливих перемог України у війни з російським агресором. Серед них – успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова, а також знищення крейсера "Москва" і звільнення острова Зміїний.

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Як виглядає унікальний календар

Як стало відомо, унікальний календар створили за допомогою технології штучного інтелекту Midjourney. Відлік днів починається з 24 лютого – коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських загарбників.

Календар присвячений українським руху опору, партизанам та іншим силам, які чинять спротив окупанту, успішно знищують ворога на тимчасово окупованих територіях, наближуючи нашу перемогу,

– зауважили у Центрі національного спротиву.

Завантажити цікавий календар можна за посиланням. А встановити шпалери на телефон – можна тут.

Тематичний календар, присвячений Руху опору: дивіться відео

Головні перемоги і поразки України за рік

Нещодавно очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що перша найбільша поразка – це тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя – що ми "допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим".

Серед перемог України – відкидання ворога з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон.