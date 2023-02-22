Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Вооруженные Силы Украины исправили все поражения.

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Главные победы и поражения Украины за год

Как рассказал Буданов, первое самое большое поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи.

И третья, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены,

– заявил глава разведки.

Среди побед Украины – отвержение врага из Киевского направления, действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон.

Когда будут решающие бои войны

Также Кирилл Буданов рассказал, когда будут решающие бои в войне России против Украины. Глава украинской разведки заявил, что боевые действия близятся к концу.

Буданов заверил, что в его прогнозах по окончанию войны ничего не изменилось. Он подтвердил, что с "середины и к концу весны будут решающие бои".