Членкиня Социал-демократического союза Македонии оконфузилась. Это произошло после ее встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

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Что сделала Калеска-Ванчевая

Македонская депутатка создала пост в фейсбуке. Она опубликовала фотографию со Стефанчуком и очень странно ее подписала.

Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, также временно занимающим пост президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции,

– заявила Калеска-Ванчевая.



Оригинальный пост депутата / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой

Как отреагировали сети

Некоторые пользователи соцсетей начали ставить смайлы и смеяться над тем, что эта депутат до сих пор живет в 2014 году и не знает, что в Украине происходило в течение 9 лет после Революции Достоинства. Однако часть интернет-пользователей тактично указала в комментариях на ошибку в тексте. Затем Снежана Калеска-Ванчевая исправила свое сообщение.



Отредактированный пост депутата / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой

Обратите внимание! Александр Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины в тот период, когда Виктор Янукович сбежал в Ростов, а Петр Порошенко еще не победил на выборах. Также он был спикером Рады. А с конца 2014-го Турчинов уже был секретарем СНБО. Он занимал этот пост до 2019 года.



Совместное фото двух политиков / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой

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