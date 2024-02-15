После утреннего ракетного обстрела Украины 15 февраля пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в акватории Черного моря. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Угроза с Черного моря: что следует знать

По словам спикера, российские захватчики во время атаки применили 4 из 8 ракет типа "Калибр", которые у них были в Черном море. Поэтому у них остается еще 4 единицы оружия, которые они потенциально могут применить для ударов по Украине.

Если высчитывать, что 4 "Калибра" были применены из восьми, которые несет на себе корабль "Адмирал Макаров", то половина на нем осталась. Четыре ракеты по меньшей мере они могут применить повторно,

– сказала Гуменюк.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга рассказала о ситуации с большими десантными кораблями врага после того, как Украина 14 февраля уничтожила судно "Цезарь Куников". Как она отметила, Россия имеет еще 5 таких БДК в Черном море.

Имеем в виду пять таких же, аналогичных "Цезарю Куникову", судов. То есть больших десантных кораблей, которые сейчас враг использует преимущественно как транспортные корабли. Они перевозят грузы.

Гуменюк вспомнила, что на момент поражения "Цезарь Куников" перевозил груз из Новороссийска в Севастополь. ГУР Минобороны нанесло удар по судну 5 дронами, когда оно находилось в районе Алупки во временно оккупированном Крыму.

"Ситуация постоянно меняется, потому что, действительно, они пытаются передислоцироваться. Россияне осознали, что находиться на Крымском полуострове и в акватории поблизости – им опасно... Они пытаются передислоцировать все на Новороссийскую базу, но она территориально меньше", – отмечает пресс-секретарь.

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Обратите внимание! Наличие ракет типа "Калибр" на кораблях оккупантов в Черном море является угрожающим фактором. И нет большой разницы, где эти ракетоносители: в пунктах базирования или на боевом дежурстве. Бывали случаи, когда захватчики выпускали по Украине "Калибры" прямо-таки из пунктов базирования.

Вспомним, что во время утренней атаки 15 февраля враг выпустил не только 4 "Калибра". В целом оккупанты осуществили пуски 26 ракет различных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Силам ПВО удалось ликвидировать 13 вражеских целей. В частности, 2 "Калибра", а также 8 ракет Х-101/Х-555/Х-55, один "Искандер-М"/KN-23, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.