В Калифорнии 28 января обрушилась часть шоссе Highway 1. Трасса проложена в месте с невероятным видом: между горами вдоль океана. К счастью, никто не пострадал.

Источник: 24 канал

Эксперты предсказывали сдвиг ранее. Поэтому местные власти перекрыли трассу еще 26 января.

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Министерство транспорта Калифорнии еще не оценило убытки. Также не называют сроков восстановления поврежденного шоссе.

Последствия обвала Highway 1: смотрите видео

► Что известно о шоссе Highway 1

Шоссе Highway 1 подвержено камнепадам и оползням из-за особенностей расположения. Об этом заявил местный департамент транспорта. Несмотря на то, что дорогу ежегодно приходится ремонтировать, отказываться от магистрали с видом на Тихий океан власти не планируют.

► Альтернативная трасса

Теперь водителям придется использовать параллельную магистраль US101. Правда, она проложена в глубине материка и не окутывается фантастическими пейзажами.