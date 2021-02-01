У Каліфорнії 28 січня обвалилась частина шосе Highway 1. Траса прокладена у місці з неймовірним краєвидом: між горами вздовж океану. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: 24 канал

Експерти передбачали зсув раніше. Тому місцева влада перекрила трасу ще 26 січня.

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Міністерство транспорту Каліфорнії ще не оцінило збитки. Також не називають термінів відновлення пошкодженого шосе.

Наслідки обвалу Highway 1: дивіться відео

► Що відомо про шосе Highway 1

Шосе Highway 1 схильне до каменепадів і зсувів через особливості розташування. Про це заявив місцевий департамент транспорту. Попри те, що дорогу щорічно доводиться ремонтувати, відмовлятися від магістралі з видом на Тихий океан влада не планує.

► Альтернативна траса

Тепер водіям доведеться використовувати паралельну магістраль US101. Щоправда, вона прокладена в глибині материка й не огортається фантастичними краєвидами.