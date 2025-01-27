Политолог-американист Александра Филипоненко в эфире политолога-американиста 24 Канала отметила, что подобные инициативы возникали в демократических штатах при правлении республиканцев, а также в республиканских штатах при правлении демократов.

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Ближе всего к реальному сбору подписей подошел штат Техас во время президентства Барака Обамы. Такие инициативы периодически появляются в истории США, особенно в последние десятилетия.

Как далеко "зайдет" Калифорния

Однако подобные инициативы никогда не заходили настолько далеко, чтобы реально угрожать единству страны. Конечно, нельзя исключать возможности сбора подписей или даже завершения этой кампании, но отделение крайне маловероятно,

– отметила Александра Филипоненко.

Политолог-американистка добавила, что в мире, где президенты возвращаются к власти после перерыва, а во время предвыборных кампаний случаются покушения, ничего нельзя полностью исключать. Однако вероятность отделения штата практически нулевая.

"Эта инициатива выглядит скорее как символический шаг со стороны представителей демократической партии Калифорнии. На практике губернатор штата и мэр Лос-Анджелеса активно сотрудничают с федеральными властями и Белым домом. Судя по встречам, пресс-конференций и фотографий, опубликованных во время визита Дональда Трампа в Калифорнию, взаимодействие между сторонами остается конструктивным", – добавила Александра Филипоненко.

Поэтому такие инициативы могут возникать, но их реализация маловероятна.