Инициатива Calexit, имеющая целью позволить Калифорнии выйти из состава Соединенных Штатов, получила юридическое разрешение на сбор подписей, передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Калифорния может выйти из состава США

Если будет собрано нужное количество голосов, на выборах в 2028 году в бюллетень для голосования будет включен вопрос: "Должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать свободной и независимой страной".

Для того, чтобы вопрос о независимости Калифорнии рассмотрели, нужно, чтобы сейчас в голосовании за Calexit приняли участие не менее 50% зарегистрированных избирателей, и не менее 55% – или более 500 000 человек должны проголосовать "да" до 22 июля.

Если это произойдет, будет объявлено "недоверие Соединенным Штатам Америки" и "выражение воли народа Калифорнии" стать независимой страной.

Затем будет создана комиссия из 20 человек, которая будет изучать жизнеспособность Калифорнии как независимого государства в 2027 году и опубликует отчет в следующем году. Затем вопрос появится на бюллетене в 2028 году.

Если инициативу поддержат, будет объявлено "недоверие Соединенным Штатам Америки", однако без изменения правительства штата или его отношений с США.

Предполагается также, что флаг США будет снят со всех государственных зданий.

План об отделении был предложен Маркусом Эвансом, политическим активистом из Фресно. Эванс безуспешно пытался добиться отделения штата во время первого срока президентства Трампа.

Согласно CBS, инициатива Calexit будет стоить штату не менее 10 миллионов долларов, а на функционирование комиссии будет тратиться 2 миллиона долларов в год.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией, утверждая, что жители острова "хотят быть с ними".