Поздно вечером Белый дом объявил, что решил не применять санкции против страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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При каких условиях Трамп не применит санкции

Если Колумбия будет выполнять условия договоренности, полностью разработанный проект санкций будут хранить в резерве и не будут подписывать.

Визовые санкции Государственного департамента и усиленные проверки таможенной и пограничной служб будут оставаться актуальными до успешного возвращения первого самолета с колумбийскими депортированными,

– написали в Белом доме.

В заявлении говорится, что Трамп "продолжит решительно защищать суверенитет" и ожидает полного сотрудничества со стороны других стран по депортации их граждан, которые нелегально находятся на территории США.

Что известно о конфликте

К слову, после инаугурации Трамп объявил масштабную депортацию нелегальных мигрантов. Президент Колумбии раскритиковал такую политику США за отношение к мигрантам, он настаивал на разработке протокола для достойного обращения с ними. Густаво Петро был готов принимать депортированных лишь при условии их перевозки гражданскими самолетами.

В ответ Трамп пригрозил ввести ряд наказаний, в частности 25% пошлину на все товары из Колумбии. Президент США также предупредил, что тарифы могут вырасти до 50% уже через неделю. Кроме того, он приказал запретить въезд и аннулировать визы для колумбийских чиновников, а также их "союзников и сторонников".

Напомним, правительство Колумбии под руководством Густаво Петро организовал президентский самолет, чтобы способствовать "достойному возвращению" своих земляков. Впоследствии Трамп высмеял колумбийского президента сгенерированным искусственным интеллектом изображением.

Президент Трамп ставит Америку на первое место, как он и обещал. И Конгресс будет внедрять политику, которая будет подкреплять его план действий,

– написал в Х спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.