Ініціатива Calexit, що має на меті дозволити Каліфорнії вийти зі складу Сполучених Штатів, отримала юридичний дозвіл на збір підписів, передає 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Каліфорнія може вийти зі складу США

Якщо буде зібрано потрібну кількість голосів, на виборах у 2028 році у бюлетень для голосування буде включене питання: "Чи повинна Каліфорнія залишити Сполучені Штати і стати вільною та незалежною країною".

Для того, щоб питання щодо незалежності Каліфорнії розглянули, потрібно, аби зараз у голосуванні за Calexit взяли участь щонайменше 50% зареєстрованих виборців, і щонайменше 55% – або більше 500 000 осіб повинні проголосувати "так" до 22 липня.

Якщо це станеться, буде оголошено "недовіру Сполученим Штатам Америки" та "вираження волі народу Каліфорнії" стати незалежною країною.

Потім буде створено комісію з 20 осіб, яка вивчатиме життєздатність Каліфорнії як незалежної держави в 2027 році та опублікує звіт наступного року. Потім питання з’явиться на бюлетені у 2028 році.

Якщо ініціативу підтримають, буде оголошено "недовіру Сполученим Штатам Америки", однак без зміни уряду штату чи його відносин з США.

Передбачається також, що прапор США буде знято з усіх державних будівель.

План про відокремлення був запропонований Маркусом Евансом, політичним активістом з Фресно. Еванс безуспішно намагався добитися відокремлення штату під час першого терміну президентства Трампа.

Згідно з CBS, ініціатива Calexit коштуватиме штату щонайменше 10 мільйонів доларів, а на функціонування комісії витрачатиметься 2 мільйони доларів на рік.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією, стверджуючи, що жителі острова "хочуть бути з ними".