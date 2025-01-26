Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента США перед його прихильниками.

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Трамп знову заговорив про контроль над Гренландією

Дональд Трамп вчергове звинуватив інші країни у тому, що вони "століттями використовували і грабували" Сполучені Штати. Під час свого виступу політик знову пообіцяв збільшити видобуток газу та нафти, а також озвучив свої територіальні амбіції, зокрема щодо Гренландії.

Я думаю, що ми отримаємо її. 56 000 жителів острова хочуть бути з нами,

– сказав президент США.

Варто зазначити, що заява Трампа з'явилася на тлі повідомлень про його "палку" розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії напередодні. Під час діалогу Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія, яка є автономною частиною Королівства Данія, не продається.

Я хочу, щоб ці люди були з нами. Я не знаю, які претензії має Данія, але було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу. Я думаю, що ми отримаємо Гренландію, тому що це пов'язано зі свободою світу,

– підкреслив Дональд Трамп.

Президент додав, що нібито саме Сполучені Штати є єдиними, хто може "забезпечити свободу".