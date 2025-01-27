Инициатива получила название "Calexit", что напоминает название инициативы выхода Британии из Евросоюза "Brexit", что в конце концов сбылась. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Хотят быть с нами": Трамп заявил, что США вскоре увеличат территорию что США вскоре увеличат территорию

Где находится "золотой штат" Калифорния на карте

В Калифорнии начали сбор подписей, чтобы начать голосование о выходе из состава США. Если будет собрано нужное количество голосов, на выборах в 2028 году в бюллетень для голосования будет включен вопрос: "Должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать свободной и независимой страной".

Для того, чтобы вопрос о независимости Калифорнии рассмотрели, нужно, чтобы сейчас в голосовании за Calexit приняли участие не менее 50% зарегистрированных избирателей, и не менее 55% – или более 500 000 человек должны проголосовать "да" до 22 июля. В таком случае штат выразит "недоверие Соединенным Штатам" и начнет голосование о выходе из их состава в 2028 году. Однако уже сейчас Калифорния может снять все флаги США с административных зданий.

Калифорния на карте США (без Аляски) / Фото Freeworldmaps

Где находится штат Калифорния: смотрите на карте Google