Мир не может забывать о том, что происходит в Украине, – президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Украине должна оставаться в центре внимания мира.
Источник:Укринформ
Глава государства отметила, что международное сообщество не имеет права забывать о том, что Россия стянула свои войска к украинским границам. Об этом политик сообщила во время дискуссии в рамках празднования в Варшаве 230-летия Конституции Речи Посполитой.
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В этом году каждый занимался кризисом, связанным с коронавирусом, но, возможно, не каждый обращал внимание на то, что творится на украинской границе, что происходит в Грузии. Возможно, весь мир хотел бы порой об этом забыть. Мы должны обращать внимание на эти события, это должно оставаться в центре нашего внимания,
– сказала Керсти Кальюлайд.
Она подчеркнула, что президенты, которые собрались в Варшаве, "пытаются это делать совместными усилиями".
Наконец политикя отметила экономическое сотрудничество стран региона, в частности, в рамках инициативы Трех морей, что "даст дополнительные возможности Украине".
Обострение на востоке Украины: коротко
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к восточным границам Украины и к временно оккупированному Крыму.
- Страна-агрессор сообщила об отводе своих сил 22 апреля. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- 23 апреля стало известно, что техника 41 армии России останется у границы Украины. Об этом сообщили международные расследователи. Они также предполагают, что вероятность российского полномасштабного вторжения в Украину сохраняется.
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