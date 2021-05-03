Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Украине должна оставаться в центре внимания мира.

Глава государства отметила, что международное сообщество не имеет права забывать о том, что Россия стянула свои войска к украинским границам. Об этом политик сообщила во время дискуссии в рамках празднования в Варшаве 230-летия Конституции Речи Посполитой.

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В этом году каждый занимался кризисом, связанным с коронавирусом, но, возможно, не каждый обращал внимание на то, что творится на украинской границе, что происходит в Грузии. Возможно, весь мир хотел бы порой об этом забыть. Мы должны обращать внимание на эти события, это должно оставаться в центре нашего внимания,

– сказала Керсти Кальюлайд.

Она подчеркнула, что президенты, которые собрались в Варшаве, "пытаются это делать совместными усилиями".

Наконец политикя отметила экономическое сотрудничество стран региона, в частности, в рамках инициативы Трех морей, что "даст дополнительные возможности Украине".

Обратите внимание! Перед королевским замком в Варшаве 3 мая прошли торжества по случаю 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой. Для празднования этого события в столице Польши собрались главы 5 государств, в том числе и президент Владимир Зеленский.

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