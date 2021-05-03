Світ не може забувати про те, що відбувається в Україні, – президентка Естонії
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд наголосила, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.
Джерело:Укрінформ
Глава держави зазначила, міжнародна спільнота не має права забувати про те, що Росія стягнула свої війська до українських кордонів. Про це політикиня повідомила під час дискусії в межах відзначення у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої.
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У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги,
– сказала Керсті Кальюлайд.
Вона наголосила, що президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".
Насамкінець політикиня наголосила на економічній співпраці країн регіону, зокрема, у межах ініціативи Трьох морів, що "дасть також додаткові можливості Україні".
Загострення на Сході України: коротко
- Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.
- Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- 23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.
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