Президентка Естонії Керсті Кальюлайд наголосила, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.

Глава держави зазначила, міжнародна спільнота не має права забувати про те, що Росія стягнула свої війська до українських кордонів. Про це політикиня повідомила під час дискусії в межах відзначення у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої.

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У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги,

– сказала Керсті Кальюлайд.

Вона наголосила, що президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".

Насамкінець політикиня наголосила на економічній співпраці країн регіону, зокрема, у межах ініціативи Трьох морів, що "дасть також додаткові можливості Україні".

Зверніть увагу! Перед королівським замком у Варшаві 3 травня пройшли урочистості з нагоди 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої. Для відзначення цієї події у столиці Польщі зібралися глави 5 держав, зокрема і президент Володимир Зеленський.

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