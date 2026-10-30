Путину очень по душе раскол между США и Европой, – Каллас

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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Какие подробности?

Каллас напомнила о формуле советской дипломатии, которую современная Москва продолжает брать за основу в международной политике. Российское руководство традиционно выстраивает давление последовательно, рассчитывая на изнурение оппонентов.

По словам дипломатки, сначала Кремль формулирует завышенные претензии и претендует на то, что ему никогда не принадлежало. Следующим шагом становится переход к прямым ультиматумам и угрозам, которыми пытаются запугать противоположную сторону.

И в-третьих, вы просто ждете, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые предложат вам то, чего у вас раньше не было. Поэтому вам просто нужно их переждать, ведь представители Запада всегда сдаются. Давайте не дадим ему этого– процитировала Каллас советский подход.

Угроза раскола между союзниками

Дипломатка отметила, что способность демократического мира преодолевать мировые кризисы всегда основывалась на непоколебимой солидарности США, Европы и Канады. В то же время текущая ситуация вокруг войны в Украине сталкивается с серьезными вызовами из-за ослабления трансатлантического единства.

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Учитывая, что в данный момент существует этот разрыв между США и Европой, это, несомненно, то, чему Путин очень рад и надеется, что время на его стороне и нужно лишь подождать– подчеркнула Каллас.

Напомним, ранее глава дипломатии осудила российский удар по вокзалу в Днепре, заявив, что это свидетельствует о нежелании Москвы достичь мира.

Она также пообещала призвать международных партнеров усилить поддержку Украины и добиваться наказания России за агрессию.