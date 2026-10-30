Путіну неабияк до вподоби розкол між США та Європою, – Каллас

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

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Які подробиці?

Каллас нагадала формулу радянської дипломатії, яку сучасна Москва продовжує брати за основу у міжнародній політиці. Російське керівництво традиційно вибудовує тиск послідовно, розраховуючи на виснаження опонентів.

За словами дипломатки, спочатку Кремль формулює завищені претензії та претендує на те, що йому ніколи не належало. Наступним кроком стає перехід до прямих ультиматумів і погроз, якими намагаються залякати протилежну сторону.

І по-третє, ви просто чекаєте, тому що на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують вам те, чого ви раніше не мали. Тож вам просто потрібно їх перечекати, адже представники Заходу завжди здаються. Давайте не дамо йому цього– процитувала Каллас радянський підхід.

Загроза розколу між союзниками

Дипломатка зазначила, що здатність демократичного світу долати світові кризи завжди базувалася на непохитній солідарності США, Європи та Канади. Водночас поточна ситуація навколо війни в Україні стикається із серйозними викликами через ослаблення трансатлантичної єдності.

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З огляду на те, що існує цей розрив між США та Європою на цей момент, це, безперечно, те, чому Путін дуже радіє і сподівається, що час на його боці, і треба лише почекати– підкреслила Каллас.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії засудила російський удар по вокзалу в Дніпрі, заявивши, що він свідчить про небажання Москви досягати миру.

Вона також пообіцяла закликати міжнародних партнерів посилити підтримку України та домагатися покарання Росії за агресію.