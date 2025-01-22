Соответствующее заявление она сделала на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х.

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Что заявила Каллас

Кая Каллас напомнила, что Украина уже получила от Европейского Союза 134 миллиардов евро. Из них 50 миллиардов евро было выделено на вооружение для Сил обороны. В то же время до конца января количество украинских военных, подготовленных странами ЕС, возрастет до 75 тысяч.

По ее словам, Европейский Союз сейчас работает над 16 пакетом санкций против России. Она хочет рассмотреть большее использование замороженных активов России для помощи Украине. Глава дипломатии ЕС отметила, что это вполне реально, поскольку Путин понимает только "язык силы".

Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну,

– заявила Каллас.

По ее мнению, Евросоюз имеет силу, чтобы повлиять на российского диктатора. Она отметила, что совокупно экономика стран-членов блока в 17 раз больше российской. Поэтому, как отметила Каллас, надо показать Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, которые он нападет на кого-то из нас".

Также Каллас отметила, что блок должен прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить больше средств на оборону. По ее оценкам в течение 2024 года страны-члены ЕС коллективно потратили в среднем 1,9% ВВП на оборону. В то же время Россия тратит 9%.

"Мы тратим миллиарды на наши школы, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если мы не будем инвестировать больше в оборону. Все это будет под угрозой. Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору. Слабость приглашает его войти". – добавила она.