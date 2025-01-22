Відповідну заяву вона зробила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х.

Дивіться також Трамп знову закликав ЄС купувати більше нафти та газу: у Bloomberg назвали причину

Що заявила Каллас

Кая Каллас нагадала, що Україна вже отримала від Європейського Союзу 134 мільярдів євро. З них 50 мільярдів євро було виділено на озброєння для Сил оборони. Водночас до кінця січня кількість українських військових, підготовлених країнами ЄС, зросте до 75 тисяч.

За її словами, Європейський Союз наразі працює над 16 пакетом санкції проти Росії. Вона хоче розглянути більше використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Глава дипломатії ЄС наголосила, що це цілком реально, оскільки Путін розуміє лише "мову сили".

Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну,

– заявила Каллас.

На її думку, Євросоюз має силу, аби вплинути на російського диктатора. Вона зазначила, що сукупно економіка країн-членів блоку у 17 разів більше за російську. Тому, як наголосила Каллас, треба показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Також Каллас зауважила, що блок повинен прислухатися до вимоги президента США Дональда Трампа витрачати більше коштів на оборону. За її оцінками впродовж 2024 року країни-члени ЄС колективно витратили в середньому 1,9% ВВП на оборону. Водночас Росія витрачає 9%.

"Ми витрачаємо мільярди на наші школи, соціальне забезпечення, охорону здоров’я. Але якщо ми не будемо інвестувати більше в оборону. Все це буде під загрозою. Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору. Слабкість запрошує його увійти". – додала вона.