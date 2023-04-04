Об этом сообщают пропагандистские СМИ, инфомирует 24 Канал. Напомним, что накануне в Брянской области беспилотник атаковал здания военкомата и МВД.

Обратите внимание На этот раз еще ближе к Москве: в Россию снова залетел беспилотник

Россиян снова напугали беспилотником

Один из очевидцев снял на видео пролет беспилотника. РосСМИ сообщают, что промышленный дрон-разведчик был зафиксирован над учебным центром Росгвардии Калужской области.

Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения,

– пишут россияне.

Соответствующие кадры были сняты днем 2 апреля. Россияне настолько испугались дроном, что даже обратились в полицию и передали видео с беспилотником правоохранителям. Те, в свою очередь, приступили к проверке.

Беспилотник в Калужской области: смотрите видео

Видимо, россияне боятся, что дрон мог быть украинским. Однако все мы знаем, что страна-террористка часто прибегает к провокациям и может выдавать свои беспилотники за наши.

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