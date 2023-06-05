Местные власти говорят, что детонации не произошло. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России заявили о падении двух беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что 5 июня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 километре и 283 упали 2 БПЛА.

Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия,

– пожаловался губернатор.

Позже местные телеграм-каналы обнародовали фото с места происшествия. Отмечается, что на одном из дронов была видеокамера, а подвешенные боеприпасы не обнаружены.

Кроме того, жители Думиничей сообщали, что вечером 4 июня якобы был виден в небе объект, похожий на беспилотник. По словам очевидцев, он якобы направлялся в сторону Москвы.

К тому же жители Жиздринского района рассказали, что неизвестный дрон шел над трассой со скоростью 140 – 150 километров в час в столицу России.

Дроны, найденные в Калужской области / фото росСМИ

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