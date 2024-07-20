Пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования. Лидер одной из женских политических организаций заявила, что доноры "выстроятся в очередь, чтобы поддержать" Харрис.

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Какую поддержку может получить Камала Харрис

Союзники вице-президента США Камалы Харрис активно привлекают демократов-доноров для финансирования ее предвыборной кампании на случай, если президент Джо Байден решит не баллотироваться на второй срок.

Источники издания отмечают, что один из донорских советников Демократической партии уже начал сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Харрис, а женская организация проводит переговоры с донорами, чтобы обеспечить ее поддержку.

Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее,

– сказала лидер одной из женских политических организаций.

Она добавила, что организация уже готовит письма и сообщения для доноров, которые поддерживают женщин-кандидаток. Часть доноров уже откликнулась и готова предоставить деньги.

Лидер организации отметила, что доноры "выстроятся в очередь, чтобы поддержать" Харрис. Советник по вопросам донорства добавила, что пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис.

Есть ли у Харрис конкуренты

В издании отмечают, что эти усилия находятся на раннем этапе, и финансирование будет нечетким, если в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин. Импульс к укреплению позиций Харрис, поддерживаемый женщинами-донорами, свидетельствует о нестабильности ее позиции как кандидата.

В случае проведения открытого съезда претендентами на эту должность могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Ньюсом является мощным фандрейзером и эмиссаром партии, а Прицкер – мультимиллиардер, наследник состояния отеля Hyatt.