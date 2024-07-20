П'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви. Лідер однієї з жіночих політичних організацій заявила, що донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс.

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Яку підтримку може отримати Камала Гарріс

Союзники віце-президента США Камали Гарріс активно залучають демократів-донорів для фінансування її передвиборчої кампанії на випадок, якщо президент Джо Байден вирішить не балотуватися на другий термін.

Джерела видання зазначають, що один з донорських радників Демократичної партії вже почав збір пожертв від жінок-донорів на підтримку Гарріс, а жіноча організація проводить переговори з донорами, щоб забезпечити її підтримку.

Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї,

– сказала лідер однієї з жіночих політичних організацій.

Вона додала, що організація вже готує листи та повідомлення для донорів, які підтримують жінок-кандидаток. Частина донорів вже відгукнулась і готова надати гроші.

Лідер організації зазначила, що донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс. Радник з питань донорства додала, що п'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс.

Чи є у Гарріс конкуренти

У виданні зазначають, що ці зусилля знаходяться на ранньому етапі, і фінансування буде нечітким, якщо в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок. Імпульс до зміцнення позицій Гарріс, підтримуваний жінками-донорами, свідчить про нестабільність її позиції як кандидата.

У разі проведення відкритого з'їзду претендентами на цю посаду можуть стати губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом або губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер. Ньюсом є потужним фандрейзером та емісаром партії, а Пріцкер – мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Hyatt.