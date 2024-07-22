Вопрос, который теперь преследует Харрис в случае ее официального выдвижения на выборы: кого выбрать на должность вице-президента.
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Кого Харрис может выдвинуть на вице-президента
Вот основные возможные кандидаты, по информации людей, знакомых с внутренней политической ситуацией в США:
- Энди Бешир, губернатор Кентукки. Губернатор от демкоратов Энди Бешир получил успешную политическую карьеру в преимущественно республиканском штате, который в 2020 году проголосовал за республиканца Дональда Трампа с перевесом более 25 процентных пунктов. Бешир поддерживает создание рабочих мест, развитие образования и расширение доступа к здравоохранению в Кентукки. Как губернатор он наложил вето на законодательство, запрещающее аборты и гендерную афирмативную помощь для трансгендерной молодежи, хотя эти вето были преодолены республиканским законодательным органом.
- Пит Буттиджедж, министр транспорта США. Политик получил известность среди избирателей Демократической партии во время праймериз 2020 года, когда он соревновался с Байденом и Харрис и выиграл кокус в Айове. Позже он поддержал Байдена и присоединился к его администрации в качестве министра транспорта в 2021 году. Бывший мэр Саут-Бенда в штате Индиана имеет глубокие связи в Мичигане, важном штате для демократов на выборах в ноябре.
- Рой Купер, губернатор Северной Каролины. Купер получил одобрение от демократов за свое сильное влияние на экономическое развитие и способность получать относительно высокую поддержку в политически конкурентном штате, что наклоняется к республиканцам и голосовал за Трампа в 2016 и 2020 годах.
- Марк Келли, сенатор от Аризоны. Сенатор США Марк Келли имеет популярность среди элит Демократической партии за свой относительно умеренный подход в штате,, который традиционно поддерживал республиканцев, но в 2020 году поддержал Байдена. Бывший капитан ВМС США и астронавт, Келли также является мужем бывшего политика Габриэль Гиффордс, которая была серьезно ранена из-за стрельбы в 2011 году. Проблема насилия с использованием огнестрельного оружия является ключевой для демократов.
- Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании., Политик вступил в должность только в прошлом году, но уже считается восходящей звездой, для партии на национальном уровне. Обученный юрист, Шапиро работал генеральным прокурором штата, что напоминает карьеру Харрис как прокурора. Он имеет долгую историю побед на выборах против республиканцев в штате, который демократы считают решающим для победы в выборах в ноябре.
- Джей Би Притцкер, губернатор Иллинойса. Миллиардер-губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер является весомой фигурой в партии. Он использовал собственные финансовые ресурсы, связанные с отелями Hyatt, для поддержки кампании Байдена и организации Национального съезда демократов в Чикаго в следующем месяце. Хотя Иллинойс является сильно демократическим штатом, именно соседний штат Висконсин является одним из важнейших штатов на выборах 2024 года.
- Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана. Чиновница имеет сильную поддержку в меняющемся штате, выступая за прямые обсуждения и вопросы, касающиеся повседневной жизни. Она привлекла внимание Байдена в 2020 году, когда была рассмотрена как возможная кандидатка на должность вице-президента перед выбором Харрис. Уитмер была ключевым сторонником и спикером кампании переизбрания Байдена. Женский тандем Харрис и Витмер может быть важным фактором на выборах, где права женщин на репродуктивное здоровье является ключевым вопросом.