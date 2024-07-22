Питання, яке тепер переслідує Гарріс у разі її офіційного висунення на вибори: кого обрати на посаду віцепрезидента.
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Кого Гарріс може висунути на віцепрезидента
Ось основні можливі кандидати, за інформацією людей, знайомих з внутрішньою політичною ситуацією в США:
- Енді Бешир, губернатор Кентуккі. Губернатор від демкоратів Енді Бешир здобув успішну політичну кар'єру в переважно республіканському штаті, який у 2020 році проголосував за республіканця Дональда Трампа з перевагою понад 25 відсоткових пунктів. Бешир підтримує створення робочих місць, розвиток освіти та розширення доступу до охорони здоров'я в Кентуккі. Як губернатор він наклав вето на законодавство, що забороняє аборти та гендерну афірмативну допомогу для трансгендерної молоді, хоча ці вето були подолані республіканським законодавчим органом.
- Піт Буттіджедж, міністр транспорту США. Політик здобув популярність серед виборців Демократичної партії під час праймеріз 2020 року, коли він змагався з Байденом і Гарріс та виграв кокус в Айові. Пізніше він підтримав Байдена і приєднався до його адміністрації як міністр транспорту у 2021 році. Колишній мер Саут-Бенда в штаті Індіана має глибокі зв'язки в Мічигані, важливому штаті для демократів на виборах у листопаді.
- Рой Купер, губернатор Північної Кароліни. Купер отримав схвалення від демократів за свій сильний вплив на економічний розвиток та здатність здобувати відносно високу підтримку в політично конкурентному штаті, що нахиляється до республіканців і голосував за Трампа у 2016 і 2020 роках.
- Марк Келлі, сенатор від Арізони. Сенатор США Марк Келлі має популярність серед еліт Демократичної партії за свій відносно поміркований підхід у штаті, що традиційно підтримував республіканців, але у 2020 році підтримав Байдена. Колишній капітан ВМС США і астронавт, Келлі також є чоловіком колишньої політикині Габріель Гіффордс, яка була серйозно поранена через стрілянину у 2011 році. Проблема насильства з використанням вогнепальної зброї є ключовою для демократів.
- Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії. Політик вступив на посаду лише минулого року, але вже вважається зіркою, що сходить, для партії на національному рівні. Навчений юрист, Шапіро працював генеральним прокурором штату, що нагадує кар'єру Гарріс як прокурора. Він має довгу історію перемог на виборах проти республіканців у штаті, який демократи вважають вирішальним для перемоги у виборах у листопаді.
- Джей Бі Прітцкер, губернатор Іллінойсу. Мільярдер-губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер є вагомою фігурою у партії. Він використав власні фінансові ресурси, пов'язані з готелями Hyatt, для підтримки кампанії Байдена і організації Національного з'їзду демократів у Чикаго наступного місяця. Хоча Іллінойс є сильно демократичним штатом, саме сусідній штат Вісконсін є одним з найважливіших штатів на виборах 2024 року.
- Гретхен Вітмер, губернатор Мічигану. Посадовиця має сильну підтримку в мінливому штаті, виступаючи за прямі обговорення та питання, що стосуються повсякденного життя. Вона привернула увагу Байдена у 2020 році, коли була розглянута як можлива кандидатка на посаду віцепрезидента перед вибором Гарріс. Вітмер була ключовим прихильником та спікером кампанії переобрання Байдена. Жіночий тандем Гарріс і Вітмер може бути важливим фактором на виборах, де права жінок на репродуктивне здоров'я є ключовим питанням.