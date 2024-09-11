Об этом Камала Харрис заявила во время дебатов с Дональдом Трампом. Она добавила, что передавала разведданные, чтобы Украина могла защитить себя.

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Харрис подтвердила встречу с Зеленским перед вторжением

На дебатах с Трампом Харрис подтвердила, что за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России встречалась с президентом Украины. Она рассказала, что передала разведывательные данные от США относительно планов России.

Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия напала... Я встречалась с президентом Зеленским и поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя,

– заявила Харрис

К слову, в июле издание Time писало, что на этой встрече Зеленский предложил идею превентивных санкций против Москвы, однако в США ее отвергли. В СМИ также писали, что тогда Харрис предупреждала – вторжение неизбежно, и США хотели, чтобы Зеленский об этом публично заявил.