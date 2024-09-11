Про це Камала Гарріс заявила під час дебатів з Дональдом Трампом. Вона додала, що передавала розвіддані, щоб Україна могла захистити себе.

Дивіться також У США відбулися дебати Гарріс і Трампа: що вони говорили про Україну

Гарріс підтвердила зустріч з Зеленським перед вторгненням

На дебатах з Трампом Гарріс підтвердила, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії зустрічалася з президентом України. Вона розповіла, що передала розвідувальні дані від США щодо планів Росії.

Я дійсно зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія напала... Я зустрічалася з президентом Зеленським і поділилася з ним американськими розвідданими про те, як він може захистити себе,

– заявила Гарріс

До слова, у липні видання Time писало, що на цій зустрічі Зеленський запропонував ідею превентивних санкцій проти Москви, однак у США її відкинули. У ЗМІ також писали, що тоді Гарріс попереджала – вторгнення неминуче, й США хотіли, щоб Зеленський про це публічно заявив.