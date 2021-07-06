Как пишут российские СМИ, Следственный комитет рассматривает 3 основные версии событий, которые привели к авиакатастрофе.

Важно Не долетел 4 км до аэропорта: на Камчатке нашли обломки самолета, который пропал с радаров

Основные причины катастрофы

неблагоприятные погодные условия,

неисправность самолета (ранее гендиректор компании, которой принадлежит самолет, Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно),

ошибка пилотирования.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что в районе крушения были сложные метеоусловия и низкая видимость.

Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Вероятно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза,

– говорится в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что из-за плохой видимости пилот не смог посадить самолет с первого раза и ушел на второй круг. Именно тогда и произошла авиакатастрофа.

На обнародованных в сети фотографиях видно, что самолет врезался в прибрежную скалу. Очевидно это произошло на высоте 230 метров. От удара самолет разорвало на 2 части, вспыхнул пожар.



На Камчатке упал самолет / Фото Mash

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Что известно об авиакатастрофе на Камчатке

Пассажирский самолет Ан-26 пропал с радаров утром 6 июля. Примерно за 10 минут до посадки диспетчеры потеряли связь с экипажем самолета.

Ближе к обеду того же дня спасатели нашли обломки самолета, которые могут принадлежать Ан-26. Произошло это близ поселка Палана на Камчатке.

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Обратите внимание! МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-26.