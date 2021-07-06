Як пишуть російські ЗМІ, слідчий комітет розглядає 3 основні версії подій, які призвели до авіакатастрофи.
Важливо Не долетів 4 кілометри до аеропорту: на Камчатці знайшли уламки літака, який зник з радарів
Основні причини катастрофи
- несприятливі погодні умови,
- несправність літака (раніше гендиректор компанії, якій належить літак, Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне),
- помилка пілотування.
В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи розповіли, що у районі катастрофи були складні метеоумови та дуже низька видимість.
Літак заходив на посадку в ручному режимі при низькому візуальному контакті пілотів із сушею. Імовірно, в умовах низької видимості літак зіткнувся з сопкою, не зумівши приземлитися з першого разу,
– мовиться у повідомленні.
Раніше губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що через погану видимість пілот не зміг посадити літак з першого разу і пішов на друге коло. Саме тоді й сталася авіакатастрофа.
На оприлюднених у мережі світлинах видно, що врізався у прибережну скелю. Вочевидь це сталося на висоті 230 метрів. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа.
На Камчатці впав літак / Фото Mash
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Що відомо про авіакатастрофу на Камчатці
- Пасажирський літак Ан-26 зник з радарів вранці 6 липня. Приблизно за 10 хвилин до посадки диспетчери втратили зв'язок з екіпажем літака.
- Ближче до обіду того ж дня рятувальники знайшли уламки літака, які можуть належати Ан-26. Сталося це поблизу селища Палана на Камчатці.
- На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина. За попередніми даними, вижити не вдалося нікому.