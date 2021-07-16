По предварительным данным, это была граната. Из-за инцидента получили травмы 4-летний ребенок и 5 взрослых.
К теме Взорвался газовый баллон "Москвича": госпитализировали жителя Харьковщины – фото
Взрыв в Каменце-Подольском: гранату бросил нетрезвый мужчина
- Инцидент произошел 15 июля в Каменце-Подольском.
- В 19:25 в полицию сообщили, что на улице Розвадовского люди услышали звуки, похожие на выстрелы.
- Правоохранители немедленно выехали на место, а там обнаружили, что взорвалось неизвестное устройство (как будто бы граната).
- Пострадали от взрыва 6 человек, среди которых и 4-летний ребенок (все госпитализированы).
- Подозреваемый в причастности к взрыву мужчина задержан. Говорят, он был пьян.
Задержание мужчины, который, вероятно, бросил посреди улицы гранату / Фото НПУ
Местное издание vsim.ua пишет, что задержанный – ранее судим. А на сайте ye.ua добавили, что ему 60 лет, и он местный. Как бы там ни было, все обстоятельства правонарушения выяснять будет следствие.
Обратите внимание В Смеле взрывом разнесло жилой дом: есть погибший