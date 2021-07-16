За попередніми даними, це була граната. Через інцидент зазнали травм 4-річна дитина та 5 дорослих.

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Вибух у Кам'янці-Подільському: гранату кинув нетверезий чоловік

Інцидент стався 15 липня у Кам'янці-Подільському.

О 19:25 до поліції повідомили, що на вулиці Розвадовського люди почули звуки, схожі на постріли.

Правоохоронці негайно виїхали на місце, а там виявили, що вибухнув невідомий пристрій (начебто граната).

Постраждали від вибуху 6 людей, серед яких і 4-річна дитина (усі госпіталізовані).

Підозрюваного у причетності до вибуху чоловіка затримали. Кажуть, він був п'яним.



Затримання чоловіка, який, ймовірно, кинув посеред вулиці гранату / Фото НПУ

Місцеве видання vsim.ua пише, що затриманий – раніше судимий. А на сайті ye.ua додали, що йому 60 років, і він місцевий. Та хай там як, усі обставини правопорушення з'ясовуватиме слідство.

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