За попередніми даними, це була граната. Через інцидент зазнали травм 4-річна дитина та 5 дорослих.
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Вибух у Кам'янці-Подільському: гранату кинув нетверезий чоловік
- Інцидент стався 15 липня у Кам'янці-Подільському.
- О 19:25 до поліції повідомили, що на вулиці Розвадовського люди почули звуки, схожі на постріли.
- Правоохоронці негайно виїхали на місце, а там виявили, що вибухнув невідомий пристрій (начебто граната).
- Постраждали від вибуху 6 людей, серед яких і 4-річна дитина (усі госпіталізовані).
- Підозрюваного у причетності до вибуху чоловіка затримали. Кажуть, він був п'яним.
Затримання чоловіка, який, ймовірно, кинув посеред вулиці гранату / Фото НПУ
Місцеве видання vsim.ua пише, що затриманий – раніше судимий. А на сайті ye.ua додали, що йому 60 років, і він місцевий. Та хай там як, усі обставини правопорушення з'ясовуватиме слідство.
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