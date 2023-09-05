В частности, продавали термобелье, военную форму и обувь, а также саперные лопатки и военные фляги. На всех товарах были этикетки с надписью "Собственность ВСУ. Не для продажи".

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В ДБР подчеркнули, что противоправную деятельность развернули в Каменец-Подольском в Хмельницкой области.

В схеме принимали участие по меньшей мере два военнослужащих и три гражданских лица. Военные похищали имущество, а гражданские его сбывали,

– говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты дела принимали "заказ" от украинцев и подыскивали им соответствующее военное имущество на продажу. Вырученные деньги участники схемы делили между собой.

Во Львовской области задержали подполковника

Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части. Пожалев деньги на рабочих, он цинично заставил семерых солдат ВСУ заниматься ремонтно-строительными работами на своем земельном участке. Кроме того, горе-подполковник устроил магазин, в котором солдатам продавали те продукты, которые они должны получать бесплатно. Руководила стихийным магазином жена подполковника. Во время обыска в его имении обнаружили немало денег.