Заведующая отделением новорожденных Яна в комментарии Суспильному рассказала о вражеском обстреле, передает 24 Канал.

Смотрите также Ей было всего 23 года: в результате ракетного удара по Каменскому погибла беременная женщина

Что рассказала заведующая отделением в Каменском?

Заведующая отделением новорожденных Яна рассказала, что они были на рабочих местах, когда услышали неожиданный взрыв.

Это было очень страшно, очень страшно, но мы все слаженно собрались с коллективом и срочно вывели женщин с младенцами в безопасное место,

– рассказала она.

По ее словам, есть сотрудники, которые были ранены, персонал старался максимально не допустить паники.

Смотрите также Враг нанес ракетный удар по Каменскому и попал по медучреждениям: есть погибшие и раненые

Напомним, в ночь порты 29 июля враг в очередной раз терроризировал население Украины. Так, противник атаковал регионы двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.