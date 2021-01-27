В Камеруне в ночь на 27 января произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения погибло полсотни человек, десятки получили ранения.

Источник: Journal du Cameroun Дорожно-транспортные происшествие произошло неподалеку от города Джанг около 03 часов ночи по местному времени. Читайте также Масштабный оползень в Камеруне: более 40 погибших, среди них – много детей Что известно о смертельном ДТП Губернатор Западного региона сообщил, что после столкновения грузового автомобиля с автобусом междугородного сообщения компании Menoua Voyages оба транспортных средства загорелись. В результате страшной аварии погибли 53 человека, 29 – получили ранения.

В Камеруне грузовик столкнулся с автобусом / Фото Journal du Cameroun Известно, что грузовик перевозил топливо. Момент аварии: смотрите видео 18+ Что происходило после ДТП: видео 18+ Масштабные смертельные ДТП: коротко В Камеруне 27 декабря 2020 года автобус попал в ДТП. В результате аварии погибли 60 человек.

В результате ДТП в Бразилии 25 ноября 2020 года погибли по меньшей мере 37 человек. Причиной трагедии стало то, что автобус врезался в грузовик и влетел в кювет.

В Бразилии 4 декабря пассажирский автобус упал с 23-метрового моста. В результате более 25 человек получили ранения, еще 14 – погибли.