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      Мощный оползень в Камеруне: более 40 погибших, среди них – много детей

      89 Читати новину українською
      Мощный оползень в Камеруне
      Мощный оползень в Камеруне / www.aljazeera.com

      На юго-западе Камеруна в результате оползня погибли по меньшей мере 42 человека, из них большая часть – дети.

      По информации Cameroon Radio Television, местные власти предупредили, что жертв может быть больше. Сейчас в регионе продолжаются поисково-спасательные работы.

      К слову: Японию накрыли сильные ливни и наводнения, есть жертвы: жуткие фото, видео

      Ситуация на юго-западе Камеруна осложнилась из-за обильных ливней. Они и привели к подтоплению и оползням.

      зсув ґрунту камерун
      Оползень в Камеруне

      камерун зсув
      Спасатели ищут пропавших

      Стихия разрушила 26 домов. Власти направили в регион военных, чтобы оказать помощь местному населению.

      камерун ґрунт
      Стихия разрушила дома местных жителей

      Оползень в Камеруне: смотрите видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Камерун
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