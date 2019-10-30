Мощный оползень в Камеруне: более 40 погибших, среди них – много детей
На юго-западе Камеруна в результате оползня погибли по меньшей мере 42 человека, из них большая часть – дети.
По информации Cameroon Radio Television, местные власти предупредили, что жертв может быть больше. Сейчас в регионе продолжаются поисково-спасательные работы.
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Ситуация на юго-западе Камеруна осложнилась из-за обильных ливней. Они и привели к подтоплению и оползням.
Оползень в Камеруне
Спасатели ищут пропавших
Стихия разрушила 26 домов. Власти направили в регион военных, чтобы оказать помощь местному населению.
Стихия разрушила дома местных жителей
Оползень в Камеруне: смотрите видео
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