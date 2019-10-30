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      Потужний зсув ґрунту в Камеруні: понад 40 загиблих, серед них – багато дітей

      323 Читать новость на русском
      Потужний зсув ґрунту в Камеруні
      Потужний зсув ґрунту в Камеруні / www.aljazeera.com

      На південному заході Камеруну внаслідок зсуву ґрунту загинуло щонайменше 42 людини, з них більша частина – діти.

      За інформацією Cameroon Radio Television, місцева влада попередила, що жертв може бути більше. Наразі у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи.

      До слова: Японію накрили сильні зливи і повені, є жертви: моторошні фото, відео

      Ситуація на південному заході Камеруну ускладнилася через рясні зливи. Вони й призвели до підтоплень та зсувів ґрунту.

      зсув ґрунту камерун
      Зсув ґрунту в Камеруні

      камерун зсув
      Рятувальники шукають зниклих

      Стихія зруйнувала 26 будинків. Влада направила до регіону військовиків, аби надати допомогу місцевому населенню.

      камерун ґрунт
      Стихія зруйнувала будинки місцевих жителів

      Зсув ґрунту в Камеруні: дивіться відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Камерун Жертви Діти і неповнолітні
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