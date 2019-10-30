Потужний зсув ґрунту в Камеруні: понад 40 загиблих, серед них – багато дітей

На південному заході Камеруну внаслідок зсуву ґрунту загинуло щонайменше 42 людини, з них більша частина – діти.

За інформацією Cameroon Radio Television, місцева влада попередила, що жертв може бути більше. Наразі у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Ситуація на південному заході Камеруну ускладнилася через рясні зливи. Вони й призвели до підтоплень та зсувів ґрунту.



Зсув ґрунту в Камеруні



Рятувальники шукають зниклих

Стихія зруйнувала 26 будинків. Влада направила до регіону військовиків, аби надати допомогу місцевому населенню.



Стихія зруйнувала будинки місцевих жителів

Зсув ґрунту в Камеруні: дивіться відео