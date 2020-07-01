Нарушения правил дорожного движения в Украине фиксируют камеры. От 1 июня система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработала полноценно.

Автор громадянської ініціативи "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк розповів у прямому ефірі на 24 каналі, що камери змогли повпливати на водіїв.

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"Насправді це настільки приємно бачити той момент, коли їдеш і знаєш, що попереду камера фотофіксації. Тоді боковим зором дивишся, а там Range Rover їде зі швидкістю 55-60, поруч з ним Lanos, Mercedes, Porsche Cayenne. І всі їдуть акуратненько", – повідомив Костянтин Андріюк.

Він додав, що так працює вся цивілізована Європа. Ці камери поставили для того, щоб зменшити кількість ДТП. В Україні найбільша кількість аварій у всій Європі.

Ці камери фотофіксації покликані для того, щоб зменшити кількість ДТП і врятувати людські життя. Весь цивілізований світ дійшов до того, чим менша швидкість, тим менша кількість ДТП та менша травматичність,

– пояснив Костянтин Андріюк.

Автор громадянської ініціативи "ЗупиниЛося" навів приклад Брюсселю, де збираються вводити максимально граничну швидкість по місту – 35 кілометрів на годину.

"Там науковці поміряли і з’ясували, що при швидкості 35 кілометрів, навіть, якщо авто, не гальмуючи, наїде на пішохода, то він лишиться живий. Можливо, десь переламає ногу, якщо невдало впаде, але лишиться живий. Там людина – найвища цінність", – пояснив Андріюк.

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Він зазначив, що ми не можемо порівнювати повністю Брюссель та Київ, тому що розміри столиці Бельгії не такі великі. Проте до цього треба прагнути, щоб всі громадяни були в рівних умовах.

Зверніть увагу! З 1 червня в Києві та Київській області працюють камери автоматичної фіксації. Вони виявляють порушення швидкісного режиму на дорогах.



Камери автофіксації / Інфографіка 24 каналу