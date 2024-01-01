Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что 19 из комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу. А еще 31 прибор контроля заработает впервые.
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В Украине заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего сейчас в нашей стране 265 таких камер.
Какая ответственность в Украине за нарушение скоростиОтветственность за превышение установленных ограничений скорости регулируется статьей 122 КУоАП. За превышение скорости более чем на 20 километров в час нарушителю выписывают штраф в размере 340 гривен. А более чем на 50 км/ч – штраф в 1700 гривен.
В каких городах заработают камеры фиксации движения
Борисполь
- улица Броварская, 1-А, направление направления прибора – улица Глебова:
- улица Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора – улица Млечная.
Кривой Рог
- проспект 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора – улица Виноградная;
- проспект 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора – улица Содружества.
Николаев
- проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;
- проспект Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;
- улица Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;
- проспект Центральный, 96, направление направления прибора улица Садовая;
- проспект Богоявленский, 42-А, направление направления прибора улица Прибужская;
- проспект Богоявленский, 55/2, направление направления прибора улица Виноградная.
- проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора улица Пушкинская;
- проспект Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;
- проспект Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;
- проспект Богоявленский, 125, направление направления прибора улица Старофортечная;
- проспект Богоявленский, 140, направление направления прибора улица 295-й Стрелковой Дивизии.
Также в Николаевской области возобновит работу комплекс на 294 километре 260 автодорог М-05. Прибор направлен на село Мазурово.
Полтава
- улица Европейская, 108, направление направления прибора – улица Раисы Кириченко.
- Восстанавливается работа 1 комплекса:
- улица Решетиловская, 32, направление направления прибора – улица Героев-пожарных.
- В области на 30 километре 459 автодороги М-22, направление направления прибора на Полтаву.
Чернигов
- улица Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора – улица Музыкальная;
- улица Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора – проспект Победы;
- проспект Мира, 192, направление направления прибора – улица Спасателей;
- улица Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора – улица Старобилоуская;
- улица Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора – улица Инструментальная.
Также в области заработает комплекс на 113 километре 864 автодороги М-01, направление направления прибора – город Киев.
Винницкая область
- на 417 километре 815 автодороги М-30, направление направления прибора – с. Чаульское.
- на 294 километре 567 автодороги М-21, направление направления прибора – Житомир;
- на 294 километре 619 автодороги М-21, направление направления прибора – Винница.
Волынская область
- на 97 километре 990 автодороги Н-22, направление направления прибора – улица Лесная.
Житомирская область
- на 190 километре 150 автодороги М-21, направление направления прибора – город Бердичев;
- на 247 километре 134 автодороги М-06, направление направления прибора – Киев.
Закарпатская область
- на 226 километре 887 автодороги Н-13, направление направления прибора – Ужгород.
Ивано-Франковская область
- на 322 километре 566 автодороги Н-09, направление направления прибора – улица Богдана Хмельницкого;
- на 120 километре 854 автодороги Н-10, направление направления прибора – город Ивано-Франковск;
- на 124 километре 050 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Отиния;
- на 66 километре 610 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Пийло.
Киев и область
- проспект Броварской/станция метро Левобережная, направление направления прибора – на станцию.
- на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – на Киев;
- на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – Чернигов.
- на 35 километре 352 автодороги М-05, направление направления прибора – село Большая Солтановка;
- на 28 километре 450 автодороги М-05, направление направления прибора – село Вита-Почтовая;
- на 46 километре 050 автодороги М-06, направление направления прибора – село Калиновка.
Львов и область
- улица Стрыйская, 35, направление направления прибора – улица Ивана Чмолы.
- Львовская область
- на 66 километре 283 автодороги М-09, направление направления прибора – село Ясеновцы.
- на 447 километре 803 автодороги М-06, направление направления прибора – город Броды;
- на 3 километре 064 автодороги Н-17, направление направления прибора – город Луцк;
- на 4 километре 898 автодороги Н-17, направление направления прибора – Луцк.
Одесская область
- на 96 километре 449 автодороги М-15, направление направления прибора – село Монаши;
- на 120 километре 354 автодороги М-15, направление направления прибора – село Михайловка;
- на 364 километре 792 автодороги М-05, направление направления прибора – Одесса.