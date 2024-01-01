Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что 19 из комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу. А еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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В Украине заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего сейчас в нашей стране 265 таких камер.

Какая ответственность в Украине за нарушение скорости Ответственность за превышение установленных ограничений скорости регулируется статьей 122 КУоАП. За превышение скорости более чем на 20 километров в час нарушителю выписывают штраф в размере 340 гривен. А более чем на 50 км/ч – штраф в 1700 гривен.

В каких городах заработают камеры фиксации движения

Борисполь

улица Броварская, 1-А, направление направления прибора – улица Глебова:

улица Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора – улица Млечная.

Кривой Рог

проспект 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора – улица Виноградная;

проспект 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора – улица Содружества.

Николаев

проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;

проспект Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;

улица Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;

проспект Центральный, 96, направление направления прибора улица Садовая;

проспект Богоявленский, 42-А, направление направления прибора улица Прибужская;

проспект Богоявленский, 55/2, направление направления прибора улица Виноградная.

проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора улица Пушкинская;

проспект Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;

проспект Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;

проспект Богоявленский, 125, направление направления прибора улица Старофортечная;

проспект Богоявленский, 140, направление направления прибора улица 295-й Стрелковой Дивизии.

Также в Николаевской области возобновит работу комплекс на 294 километре 260 автодорог М-05. Прибор направлен на село Мазурово.

Полтава

улица Европейская, 108, направление направления прибора – улица Раисы Кириченко.

Восстанавливается работа 1 комплекса:

улица Решетиловская, 32, направление направления прибора – улица Героев-пожарных.

В области на 30 километре 459 автодороги М-22, направление направления прибора на Полтаву.

Чернигов

улица Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора – улица Музыкальная;

улица Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора – проспект Победы;

проспект Мира, 192, направление направления прибора – улица Спасателей;

улица Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора – улица Старобилоуская;

улица Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора – улица Инструментальная.

Также в области заработает комплекс на 113 километре 864 автодороги М-01, направление направления прибора – город Киев.

Винницкая область

на 417 километре 815 автодороги М-30, направление направления прибора – с. Чаульское.

на 294 километре 567 автодороги М-21, направление направления прибора – Житомир;

на 294 километре 619 автодороги М-21, направление направления прибора – Винница.

Волынская область

на 97 километре 990 автодороги Н-22, направление направления прибора – улица Лесная.

Житомирская область

на 190 километре 150 автодороги М-21, направление направления прибора – город Бердичев;

на 247 километре 134 автодороги М-06, направление направления прибора – Киев.

Закарпатская область

на 226 километре 887 автодороги Н-13, направление направления прибора – Ужгород.

Ивано-Франковская область

на 322 километре 566 автодороги Н-09, направление направления прибора – улица Богдана Хмельницкого;

на 120 километре 854 автодороги Н-10, направление направления прибора – город Ивано-Франковск;

на 124 километре 050 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Отиния;

на 66 километре 610 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Пийло.

Киев и область

проспект Броварской/станция метро Левобережная, направление направления прибора – на станцию.

на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – на Киев;

на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – Чернигов.

на 35 километре 352 автодороги М-05, направление направления прибора – село Большая Солтановка;

на 28 километре 450 автодороги М-05, направление направления прибора – село Вита-Почтовая;

на 46 километре 050 автодороги М-06, направление направления прибора – село Калиновка.

Львов и область

улица Стрыйская, 35, направление направления прибора – улица Ивана Чмолы.

Львовская область

на 66 километре 283 автодороги М-09, направление направления прибора – село Ясеновцы.

на 447 километре 803 автодороги М-06, направление направления прибора – город Броды;

на 3 километре 064 автодороги Н-17, направление направления прибора – город Луцк;

на 4 километре 898 автодороги Н-17, направление направления прибора – Луцк.

Одесская область

на 96 километре 449 автодороги М-15, направление направления прибора – село Монаши;

на 120 километре 354 автодороги М-15, направление направления прибора – село Михайловка;

на 364 километре 792 автодороги М-05, направление направления прибора – Одесса.

Справка. Размещение всех камер фотофиксации в Украине можно просмотреть по ссылке.