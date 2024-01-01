Заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнив, що 19 із комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу. А ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

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В Україні запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом тепер у нашій країні 265 таких камер.

Яка відповідальність в Україні за порушення швидкості Відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості регулюється статтею 122 КУпАП. За перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину порушнику виписують штраф у розмірі 340 гривень. А більш ніж на 50 км/год – штраф 1700 гривень.

У яких містах запрацюють камери фіксації руху

Бориспіль

вулиця Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Глібова:

вулиця Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу – вулиця Чумацька.

Кривий Ріг

проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна;

проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Співдружності.

Миколаїв

проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – провулок Парковий;

проспект Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу – провулок Київський;

вулиця Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу – Одеське шосе;

проспект Центральний, 96, напрямок спрямування приладу – вулиця Садова;

проспект Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Прибузька;

проспект Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна.

проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – вулиця Пушкінська;

проспект Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу – Київське шосе;

проспект Центральний, 160, напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе;

проспект Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Старофортечна;

проспект Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу – вулиця 295-ї Стрілецької Дивізії.

Також у Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі 260 автодороги М-05. Прилад спрямований на село Мазурове.

Полтава

вулиця Європейська, 108, напрямок спрямування приладу – вулиця Раїси Кириченко.

Відновлюється робота 1 комплексу:

вулиця Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв-пожежних.

В області на 30 кілометрі 459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу на Полтаву.

Чернігів

вулиця Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу – вулиця Музична;

вулиця Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу – проспект Перемоги;

проспект Миру, 192, напрямок спрямування приладу – вулиця Рятувальників;

вулиця Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Старобілоуська;

вулиця Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Інструментальна.

Також в області запрацює комплекс на 113 кілометрі 864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – місто Київ.

Вінницька область

на 417 кілометрі 815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – с. Чаульське.

на 294 кілометрі 567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Житомир;

на 294 кілометрі 619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Вінниця.

Волинська область

на 97 кілометрі 990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу – вулиця Лісна.

Житомирська область

на 190 кілометрі 150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – місто Бердичів;

на 247 кілометрі 134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – Київ.

Закарпатська область

на 226 кілометрі 887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу – Ужгород.

Івано-Франківська область

на 322 кілометрі 566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – вулиця Богдана Хмельницького;

на 120 кілометрі 854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – місто Івано-Франківськ;

на 124 кілометрі 050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Отинія;

на 66 кілометрі 610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Пійло.

Київ та область

проспект Броварський/станція метро Лівобережна, напрямок спрямування приладу – на станцію.

на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – на Київ;

на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – Чернігів.

на 35 кілометрі 352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Велика Солтанівка;

на 28 кілометрі 450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова;

на 46 кілометрі 050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – село Калинівка.

Львів та область

вулиця Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Чмоли.

Львівська область

на 66 кілометрі 283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу – село Ясенівці.

на 447 кілометрі 803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – місто Броди;

на 3 кілометрі 064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – місто Луцьк;

на 4 кілометрі 898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – Луцьк.

Одеська область

на 96 кілометрі 449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Монаші;

на 120 кілометрі 354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Михайлівка;

на 364 кілометрі 792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – Одеса.

Довідка. Розміщення усіх камер фотофіксації в Україні можна переглянути за посиланням.