Заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнив, що 19 із комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу. А ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
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В Україні запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом тепер у нашій країні 265 таких камер.
Яка відповідальність в Україні за порушення швидкостіВідповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості регулюється статтею 122 КУпАП. За перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину порушнику виписують штраф у розмірі 340 гривень. А більш ніж на 50 км/год – штраф 1700 гривень.
У яких містах запрацюють камери фіксації руху
Бориспіль
- вулиця Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Глібова:
- вулиця Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу – вулиця Чумацька.
Кривий Ріг
- проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна;
- проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Співдружності.
Миколаїв
- проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – провулок Парковий;
- проспект Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу – провулок Київський;
- вулиця Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу – Одеське шосе;
- проспект Центральний, 96, напрямок спрямування приладу – вулиця Садова;
- проспект Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Прибузька;
- проспект Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна.
- проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – вулиця Пушкінська;
- проспект Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу – Київське шосе;
- проспект Центральний, 160, напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе;
- проспект Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Старофортечна;
- проспект Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу – вулиця 295-ї Стрілецької Дивізії.
Також у Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі 260 автодороги М-05. Прилад спрямований на село Мазурове.
Полтава
- вулиця Європейська, 108, напрямок спрямування приладу – вулиця Раїси Кириченко.
- Відновлюється робота 1 комплексу:
- вулиця Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв-пожежних.
- В області на 30 кілометрі 459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу на Полтаву.
Чернігів
- вулиця Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу – вулиця Музична;
- вулиця Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу – проспект Перемоги;
- проспект Миру, 192, напрямок спрямування приладу – вулиця Рятувальників;
- вулиця Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Старобілоуська;
- вулиця Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Інструментальна.
Також в області запрацює комплекс на 113 кілометрі 864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – місто Київ.
Вінницька область
- на 417 кілометрі 815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – с. Чаульське.
- на 294 кілометрі 567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Житомир;
- на 294 кілометрі 619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Вінниця.
Волинська область
- на 97 кілометрі 990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу – вулиця Лісна.
Житомирська область
- на 190 кілометрі 150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – місто Бердичів;
- на 247 кілометрі 134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – Київ.
Закарпатська область
- на 226 кілометрі 887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу – Ужгород.
Івано-Франківська область
- на 322 кілометрі 566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – вулиця Богдана Хмельницького;
- на 120 кілометрі 854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – місто Івано-Франківськ;
- на 124 кілометрі 050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Отинія;
- на 66 кілометрі 610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Пійло.
Київ та область
- проспект Броварський/станція метро Лівобережна, напрямок спрямування приладу – на станцію.
- на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – на Київ;
- на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – Чернігів.
- на 35 кілометрі 352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Велика Солтанівка;
- на 28 кілометрі 450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова;
- на 46 кілометрі 050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – село Калинівка.
Львів та область
- вулиця Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Чмоли.
- Львівська область
- на 66 кілометрі 283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу – село Ясенівці.
- на 447 кілометрі 803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – місто Броди;
- на 3 кілометрі 064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – місто Луцьк;
- на 4 кілометрі 898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – Луцьк.
Одеська область
- на 96 кілометрі 449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Монаші;
- на 120 кілометрі 354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Михайлівка;
- на 364 кілометрі 792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – Одеса.