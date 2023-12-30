Про це кореспондентові Укрінформу в коментарі повідомила речниця поліції в Томашові Любельському, що на південному сході Польщі, Малгожата Павловська. Вона зазначила, що водійку обвинувачують у спричиненні аварії.

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Водійку не затримали

Прокуратура висунула цій жінці обвинувачення у скоєнні ДТП, проте її не затримали. За скоєння аварії з летальними наслідками їй загрожує тюремне ув'язнення від шести місяців до восьми років,

– зауважила Павловська.

Як зазначають у прокуратурі, 42-річна жінка їхала надто швидко. Крім того, вона не була пильною на дорозі. Внаслідок цього сталася ДТП поблизу кордону з Україною. Відомо, що тоді загинула одна людина. Також ще кілька зазнали поранень.

Що стосується 42-річної водійки мікроавтобуса, то їй вже обрали запобіжний захід. Мовиться про заставу.

Що відомо про ДТП

У четвер о 06:27 за київським часом мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП. Сталося це на автодорозі №17 у районі Белжец Люблінського воєводства, що майже за 30 кілометрів від кордону з нашою державою.

Сталося це на автодорозі №17 у районі Белжец Люблінського воєводства, що майже за 30 кілометрів від кордону з нашою державою. Мікроавтобус, за кермом якого була 42-річна жінка, рухався до кордону. В якийсь момент транспортний засіб вчасно не загальмував та врізався у вантажівку Volvo. Остання стояла у черзі до кордону на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Остання стояла у черзі до кордону на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". На жаль, внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець з України. Ще восьмеро пасажирів зазнали травм. Відомо, що і водійка мікроавтобуса, і 30-річний водій вантажівки Volvo, котрий теж громадянин України, були тверезими.

Кілька днів тому ми розповідали, що поблизу Стамбула у Туреччині сталася моторошна ДТП. Тоді зіткнулися 7 транспортних засобів, зокрема 3 автобуси та 1 вантажний автомобіль. Внаслідок аварії у провінції Сакарія загинули 10 людей. Поранень зазнали ще понад пів сотні.

Відомо, що сталася ланцюгова ДТП о 04:36 28 грудня на автомагістралі Сакарія – Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї. Причиною цієї аварії могли стати несприятливі погодні умови. Зокрема мовиться про густий туман, який тоді був.