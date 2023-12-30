Об этом корреспонденту Укринформа в комментарии сообщила представитель полиции в Томашове Любельском, что на юго-востоке Польши, Малгожата Павловская. Она отметила, что водитель обвиняется в причинении аварии.

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Водитель не задержан

Прокуратура предъявила этой женщине обвинение в совершении ДТП, однако ее не задержали. За совершение аварии с летальным исходом ей грозит тюремное заключения от шести месяцев до восьми лет,

– заметила Павловская.

Как отмечают в прокуратуре, 42-летняя женщина ехала слишком быстро. Кроме того, она не была внимательна на дороге. В результате произошло ДТП вблизи границы с Украиной. Известно, что тогда погиб один человек. Также еще несколько получили ранения.

Что касается 42-летней водительницы микроавтобуса, то ей уже избрали меру пресечения. Речь идет о залоге.

Что известно о ДТП

В четверг в 06:27 по киевскому времени микроавтобус на украинской регистрации попал в ДТП. Произошло это на автодороге №17 в районе Белжец Люблинского воеводства, что почти в 30 километрах от границы с нашим государством.

Произошло это на автодороге №17 в районе Белжец Люблинского воеводства, что почти в 30 километрах от границы с нашим государством. Микроавтобус, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, двигался к границе. В какой-то момент транспортное средство вовремя не затормозило и врезалось в грузовик Volvo. Последний стоял в очереди на границу на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Последний стоял в очереди на границу на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". К несчастью, в результате ДТП погиб 17-летний парень из Украины. Еще восемь пассажиров получили травмы. Известно, что и водитель микроавтобуса, и 30-летний водитель грузовика Volvo, тоже гражданин Украины, были трезвыми.

Несколько дней назад мы рассказывали, что вблизи Стамбула в Турции произошло жуткое ДТП. Тогда столкнулись 7 транспортных средств, в том числе 3 автобуса и 1 грузовой автомобиль. В результате аварии в провинции Сакария погибли 10 человек. Ранения получили еще более полусотни.

Известно, что произошло цепное ДТП в 04:36 28 декабря на автомагистрали Сакария – Северное Мраморное шоссе Текелер Мевкьи. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. В частности, говорится о густом тумане, который тогда был.