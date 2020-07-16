52 миллиона гривен "заработали" камеры автофиксации на дорогах
Благодаря системе автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушители заплатили 52 миллиона гривен. А водители начали ездить в 5 раз медленнее.
Средства направят на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
К слову Где посмотреть штрафы за нарушение ПДД: список
Такой результат показали 50 камер за 45 дней работы. Если их будет 1000, то в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
В МВД заявили, что до конца 2020 года на общегосударственных трассах Украины появится еще 300 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Какие штрафы за превышение скорости
- При превышении установленных ограничений более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час – 255 гривен.
- При превышении ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час – 510 гривен.
- Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Камеры фото и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала