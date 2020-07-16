Благодаря системе автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушители заплатили 52 миллиона гривен. А водители начали ездить в 5 раз медленнее.

Средства направят на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

К слову Где посмотреть штрафы за нарушение ПДД: список

Такой результат показали 50 камер за 45 дней работы. Если их будет 1000, то в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В МВД заявили, что до конца 2020 года на общегосударственных трассах Украины появится еще 300 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Какие штрафы за превышение скорости

При превышении установленных ограничений более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час – 255 гривен.

При превышении ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час – 510 гривен.

Штраф уменьшается на 50%, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Камеры фото и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала